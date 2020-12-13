Muvazzaf subay alımı 2020 sınavları ne zaman? Muvazzaf subay alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Başvuruların en son 10 Kasım 2020 tarihinde kabul edildiği Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2020 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı Temini için seçim aşaması faaliyetleri başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday ilgili ALES puanına göre sıralanarak sınavlara çağrıldı. Muvazzaf subay alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

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MUVAZZAF SUBAY ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2020 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 14 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte, saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır. Taban Puanlara Ulaşmak için tıklayınız.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muvazzaf subay alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir. Seçim aşaması sonuçları www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Kuvvet Komutanlığına Sınıflandırma ve Yerleştirme:

(a) Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip, Aday Değerlendirme Puanı (ADP), mezuniyet bilgileri, tercihleri, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulacak, bir kuvvet Komutanlığına yerleşen adayın diğer Kuvvet Komutanlığı tercihleri sonlandırılacak.

(b) Aday Değerlendirme Puanına (ADP) ve tercih önceliğine göre önde olan adayın sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, başarı sıralarına göre adaylar asil ve yedek olarak sıralanacak,

(c) İlgili sınıf/branşta başarılı aday sayısının toplam kontenjanın altında kalması durumunda adayların yerleştirme işlemleri kurum ihtiyaçları, aday tercihleri, kontenjanlar ve başarı sırası esaslarına göre yapılacak, aday sadece kayıt hakkı kazandığı Kuvvet/sınıf/branşta kayıt yaptırabilecek.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL OLACAK?

Seçim aşaması faaliyetleri iki gün sürecektir.

a. Birinci gün; Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Yeterlilik Testi,

b. İkinci gün; Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.