Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak şartı aranıyor. MSB Muvazzaf subay alımı için çeşitli dönemlerde ilanlar yayınlıyor. Peki, Muvazzaf subay alımı 2020 ne zaman? Muvazzaf subay alım şartları nedir? İşte tüm merak edilenler..

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MUVAZZAF SUBAY ALIMI 2020 NE ZAMAN?



Bu yıl Muvazzaf subay alımının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, Temin Klavuzlarında gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilmektedir. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2. Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),

3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4. Son iki yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üzeri olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),

5. Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak,

6. Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, başvuru kılavuzunda yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari notu almış olanlar,

7.İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),

8. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

9. Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay erbaş ve erler,

10. Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında 'yedek subay olamaz' kararı olanlar başvuramazlar.),

11. Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.