Muvazzaf subay alımı 2020 ne zaman? MSB Muvazzaf subay alımı şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muvazzaf subay alımı için yeni bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda yer alan detaylarda alımların Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için yapılacağı belirtildi. Adayların sorumlu olacağı sınavlar ve şartlar belirtildi. Peki, MSB Muvazzaf subay alımı şartları nelerdir? Muvazzaf subay alımı 2020 ne zaman?

MUVAZZAF SUBAY ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yayımladığı kılavuzda Muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihinin 10 Aralık 2020 olduğunu duyurdu. Alımlarda detaylar ise şu şekilde; Adaylar ön başvurularını 10 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

MSB MUVAZZAF SUBAY ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!



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MUVAZZAF SUBAY ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A

maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci

Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.