Muvazzaf Astsubay ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB Muvazzaf Astsubay Temin sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Muvazzaf Astsubay alımı sonuçları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında 2019 yılı için Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Adaylar ‘personeltemin.msb.gov.tr’ adresi üzerinden ön başvuru sonuçlarına erişebiliyor. 10 Aralık 13 Şubat arasında yapılacak alımlar için geri sayım başladı. Haberimiz içerisinden 2019 yılı için Muvazzaf Astsubay Temin sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 10 Aralık 2019 - 13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır. Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 10 Aralık 2019 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde icra edilecektir.

Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 11 Aralık 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Çağrılan adayların yüzde 20'si KPSS P3 puanına göre, yüzde 80'i de KPSS P93 puanına göre sıralanmıştır. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),

-Evrak Kontrol,

-Fiziki Değerlendirme,

-Kişilik Değerlendirme Testi,

-Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

-Türkçe ve İngilizce Okuma Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin),

-Psikomotor Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin),

-Yüzme Testi [Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel (AKİP) Astsubayları) sınıfı için],

-Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

-Mülakat Sınavı,

-Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri aşamalarından oluşmaktadır.