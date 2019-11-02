Müşteriyi dinleyen yerli 'Vibi' 300 bankacılık işlemi yapıyor

VakıfBank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi’yi kullanıma sundu.Yüzde 100 yerli yazılıma sahip olan ViBi, 300’e yakın bankacılık işlemi için banka müşterilerine destek verecek. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Kendi bankacılık yazılımını kaynaklarıyla kodlayıp geliştiren bir bankayız” dedi.

YAPAY DEĞİL, ‘YAPAN ZEKA’

Üstünsalih, VakıfBank Ar-Ge merkezinin de haziranda faaliyete başladığına dikkati çekerek, şunları söyledi: “ViBi’yi yapay zeka değil, ‘yapan zeka’ olarak isimlendiriyoruz. Müşterilerimizi dinleyen, ihtiyaçlara etkin çözümler sunan asistanımız, hayatımızın merkezinde olacak.”

SİBER SALDIRIYI SORUNSUZ PÜSKÜRTTÜK

Soruları da yanıtlayan Üstünsalih, bankalara yönelik siber saldırılara karşı ne gibi tedbirler aldıklarına yönelik, şu bilgileri verdi: “Siber güvenlik ve siber saldırı konusunda müşterilerimizin ve bankamızın güvenliğini sağlamak için gerekli yatırımları zamanında yaptık. En yeni teknolojileri kullanarak dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı da ekiplerimiz 7 gün 24 saat nöbet halinde. Son yapılan kaynağı belirsiz saldırıda da bankamızca gerekli püskürtme yapıldı. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeden ve etkilenmeden yolumuza devam ettik.”