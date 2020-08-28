Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. Videoyu izleyen tüm herkes Mustafa Varank yarın ne açıklayacak? Mustafa Varank'ın müjdesi ne? gibi sorulara yanıt aramaya başladılar.

MUSTAFA VARANK YARIN NE AÇIKLAYACAK?



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı twitter üzerinden heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank paylaşımında 29 Ağustos saat 15.30’u işaret etti.

MUSTAFA VARANK'IN MÜJDESİ NE?



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı videoda karanlık bir koridordan parlak iki nokta yaklaşıyor. Göz olduğu düşünülen iki nokta yaklaşırken, beraberinde metallerin birbirine değmesiyle çıkan o sesler duyuluyor. Noktanın daha çok yaklaşmasıyla birlikte robota benzer bir silüet olduğu düşünülüyor.