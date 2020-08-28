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  3. Mustafa Varank yarın ne açıklayacak? Mustafa Varank'ın müjdesi ne?
28 Ağustos 2020 Cuma 12:14 | Son Güncelleme:

Mustafa Varank yarın ne açıklayacak? Mustafa Varank'ın müjdesi ne?

Mustafa Varank yarın ne açıklayacak" Mustafa Varank'ın müjdesi ne"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Bakan Varan twitter hesabında bir video paylaştı. Varank paylaşımına "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. Bu paylaşımın ardından Mustafa Varank yarın ne açıklayacak? Mustafa Varank'ın müjdesi ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. Videoyu izleyen tüm herkes Mustafa Varank yarın ne açıklayacak? Mustafa Varank'ın müjdesi ne? gibi sorulara yanıt aramaya başladılar.

MUSTAFA VARANK YARIN NE AÇIKLAYACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı twitter üzerinden heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank paylaşımında 29 Ağustos saat 15.30’u işaret etti.

MUSTAFA VARANK'IN MÜJDESİ NE?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı videoda karanlık bir koridordan parlak iki nokta yaklaşıyor. Göz olduğu düşünülen iki nokta yaklaşırken, beraberinde metallerin birbirine değmesiyle çıkan o sesler duyuluyor. Noktanın daha çok yaklaşmasıyla birlikte robota benzer bir silüet olduğu düşünülüyor. 

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