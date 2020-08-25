MÜSİAD EXPO'ya 100 bin katılımcı bekleniyor

Türkiye’nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım’da ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek. MÜSİAD EXPO Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) programına ev sahipliği yapacak. Her iki etkinliğe 100 bin katılımcı bekleniyor.

DİPLOMASİ ZİRVESİ



MÜSİAD EXPO’da bu yıl ilk kez açılacak ‘girişimcilik holü’ ile Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. MÜSİAD EXPO’da bu yıl ayrıca ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de düzenlenecek. Başta, ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak. Fuarda ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu da düzenlenecek.

TÜM TEDBİRLER ALINDI



Hazırlıklarla ilgili bilgi veren TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, pandemi etkisini en aza indirmek için fuar katılımcılarına ‘Hibrit Fuar’ deneyimini sunacaklarını kaydetti. Ersözlü, “Sağlık Bakanlığı ve yetkili mercilerin gerekli gördüğü tüm tedbirleri aldık” dedi.

BULUNMAZ BİR FIRSAT



MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomi yönetiminin doğru ve yerinde hamleleriyle pandemi sonrasında Türkiye’nin cazibe merkezi olmasını beklediklerini ifade ederek, tüm dünyadan yüzlerce iş insanının katılımlarıyla düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarı’nın bu yönüyle bir kez daha önem kazandığını kaydetti. Kaan, MÜSİAD EXPO’nun fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamları için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirtti.

124 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK



MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan “18-21 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, 100 bin kişiye yakın bir ziyaret gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu yılki fuarımız yaklaşık 10 bin ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. 50 ülkeden 400 yabancı alım heyeti fuarımızda yer alacak. Fuarımıza 24 sektörden 400’ün üstünde firma katılacak. Fuara 124 ülkeden ziyaretçi gelecek” dedi.