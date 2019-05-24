Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0788
  • 6,8068
  • 250.584
  • 86.402
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Muş bu yıl 700 ton bal hedefi ile ülke ekonomisine 14 milyon lira kazandıracak

Muş bu yıl 700 ton bal hedefi ile ülke ekonomisine 14 milyon lira kazandıracak

Muş bu yıl 700 ton bal hedefi ile ülke ekonomisine 14 milyon lira kazandıracak

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Pekbay, bu yıl 650 ila 700 ton arasında bal üretimi hedeflediklerini açıkladı. Pekbay, bu üretimin 14 milyon lira gelir ile ülke ekonomisine dev bir katkı sağlayacağını ifade etti..

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ve büyük ovalarından Muş Ovası'nda 2 bin 900 rakımlı yaylaların bulunduğunu söyledi. Bunu bilen gezgin arıcıların her yıl mayısta Muş'a gelmeye başladığını anlatan Pekbay, "Aydın, Muğla, Antalya, Hatay ve Mersin bölgelerinden Muş'a yaklaşık 70 bin kovanla gelen gezgin arıcılar, bir ay ovada konakladıktan sonra yaylalara çıkarak sonbahara kadar burada kalıyorlar. İlimizde ise 45 bin arı kovanı bulunmakta. Bu yıl 650-700 ton bal üreterek 14 milyon lira gelir elde edilmesini amaçlıyoruz." dedi.Antalya'dan Muş'un Korkut ilçesine 800 arılı kovan ile bal üretimi için gelen Mehmet Kopuz ise yılın 11 ayını arılarla geçirdiklerini ifade etti.

Rizeli olduğunu ancak sürekli gezdikleri için memleketinde durmadığını dile getiren Kopuz, şöyle konuştu:

"Çiçeği takip edip geziyoruz. Muş'ta yaklaşık 2 ay konaklayacağız. Otlar biçildiği zaman başka yaylalara gidiyoruz. Kovanlarımı Korkut civarına bıraktım. Buraya geleli 4-5 gün oldu. İlk kez Muş Ovası'na geldim. İnşallah hayırlısı olur. Bir ay sonra Erzurum Hınıs tarafına gideceğiz. Oradan da tekrar Antalya'ya, Samsun'a gideceğiz. Çiçek var diye 'bal olacak' diye bir şey yok. Balı veren havadır, hava şartlarıdır."

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Zehra yeni arabasında çok mutlu!
Nusret Cannes'ı tuzladı! Dikkat çeken detay
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Google bugün Doodle´ına ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy´u taşıdı. Semiha Berksoy´un Do

Semiha Berksoy Kimdir? Neden Doodle Oldu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Giresun'da yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları