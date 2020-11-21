Murat Kurum: İzmir'de 7 ayrı bölgede dönüşüm başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin 3 milyar 378 milyon 164 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini başlattıklarını vurguladı.

1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK



Kurum, ilk etapta yapılacak 5 bin konut için projelerin hazır olduğunu bildirdi. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatacaklarını ifade eden Kurum, “İlaveten, İzmir Şehir Hastanesi’nin yanındaki 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımızda yeni konutlarımızı da eş güdümlü başlatıp bir yıl içerisinde İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

‘KANAL’DAN VAZGEÇMEDİK PROJEDE SÜREÇ İLERLİYOR



Soruları da yanıtlayan Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nden herhangi bir vazgeçilmenin söz konusu olmadığını belirterek, “Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok” ifadelerini kullandı.

YIKILAN YAPILARIN %70’İ 1990 ÖNCESİ YAPILMIŞ



İzmir'de ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 647 bina, 4 bin 556 bağımsız bölüm tespit ettiklerini aktaran Kurum, şunları söyledi: “Eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73. Ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30’u 1990-2000 arasında, yüzde 70’i ise 1990 öncesinde yapılmış yapılardır. 2000 sonrası yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik. Bu da aslında 1999 depremi sonrasında aldığımız tedbirlerin doğru olduğunun bir göstergesidir.”