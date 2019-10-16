Mükellef ne demek? Mükellef kime denir?
“Mükellef nedir?” sorusu araştırılıyor. Mükellef ne demek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u düzenlenen basın toplantısıyla açıklıyor. Açıklamasında mükellef kelimesini kullanmasının ardından kelime anlamı merak edilmeye başlandı.
“Mükellef nedir?” sorusu araştırılıyor. Mükellef ne demek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u düzenlenen basın toplantısıyla açıklıyor. Açıklamasında mükellef kelimesini kullanmasının ardından kelime anlamı merak edilmeye başlandı.
KYK MÜKELLEF BİLGİLERİ NEDİR?
MÜKELLEF NEDİR?
özenli bir biçimde yapılmış, çok özenle gerçekleştirilmiş, ortaya konmuş