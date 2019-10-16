KYK mükellef ne demek? Basit usulde ve gerçek usulde mükellefiyet nedir? KYK mükellef bilgileri..

Mükellef ne demek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. KYK burs başvuruları 15 Ekim itibari ile başladı. Başvuru yapacak olan öğrenciler e devlette bilgileri doldururken mükellef bilgileri kısmı ile karşılaşıyor. KYK mükellef bilgileri nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

Vergilendirilecek kişilere vergi mükellefi nedir ve Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefidir.

Üniversitelere yerleşen binlerce gencin KYK burs/kredi başvurularında karşılarına çıkan vergi mükellefiyeti, kişinin adına kayıtlı işyeri anlamına geliyor. Vergi levhası ruhsatı olan bir mekan sahibi olması anlamındadır. Babanın Vergi Mükellefiyeti: (Vergi Mükellefiyeti Yok, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi, Basit Usulde Vergi Mükellefi) olarak seçeneklendiriliyor. Bu seçeneklerden birini seçerek işlem tamamlanabiliyor.

KYK MÜKELLEF BİLGİLERİ NEDİR?

Aileden biri esnaf değilse ticaretle uğraşmıyorsa mükellef bilgileri kısmı boş bırakılıyor. Anne baba ve kişinin kendisi esnaf ise işyeri varsa anne veya baba seçeneğini seçip , basit usulde vergi mükellefi mi gerçek usulde vergi mükellefi miveya şirket hissesi mükellefi mi onu seçmek gerekiyor. Vergi daireleri bu konuyla ilgileniyor.

BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ NEDİR?

Yıl içindeki hesap döneminde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların bedelleri arasındaki fark, basit usulde ticari kazançtır.

BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Defter tutulmaz

Vergi kesintisi yapılmaz

Geçici vergi ödenmez, bildirimde de bulunulmaz.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.

Ticari kazançlarda yıllık 8 bin TL indirim yapılır

Engellilik indiriminden faydalanılır

GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİ ŞARTLARI

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar:

• Birinci sınıf tacirler

• İkinci sınıf tacirler