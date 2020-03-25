Muhtasar beyanname nedir? Muhtasar beyanname nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı KDV ve muhtasar beyanname açıklamasından sonra muhtasar beyanname nedir diye merak edilmeye başladı. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile düzenlenip verilebiliyor. Muhtasar beyanname hesaplaması ile ilgili bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.



MUHTASAR BEYANNAME NEDİR?

Muhtasar beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre şöyle açıklanmıştır; İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemleridir.

Muhtasar beyannamede vergi aslı vergi sorumlusundan talep ediliyor. Vergi borçlusu muhtasar beyannamede vergi sorumluluğuna dahil değildir. Başkasına ait bir vergi borcunun ödenmesinden sorumlu tutulan tarafa vergi sorumlusu adı veriliyor. Vergi sorumlusu kişi tarafından stopaj yöntemi ile hesaplanan muhtasar beyanname, sonrasında da beyan edilerek ödenebiliyor. Yani, muhtasar beyannamede stopaj şeklindeki vergileme ile kaynakta kesinti oluyor. Daha sonra bu kesinti yasal süre içerisinde muhtasar beyanname yöntemi ile devlete ödeme olarak yapılıyor.



MUHTASAR BEYANNAME NASIL HESAPLANIR?

Muhtasar beyanname hesaplaması için vergi oranları şu şekildedir;

ÖDEME TÜRÜ: VERGİ ORANI: