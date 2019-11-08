Mudo Concept'te alışveriş festivali başlıyor!

Dekorasyonunuzda fark yaratacak dekoratif ve ev tekstili ürünlerinden en keyifli yemeklerinize eşlik edecek sofra detaylarına, birbirinden seçkin aydınlatmalardan en modern banyo tamamlayıcılarına ev ve yaşama dair ihtiyacınız olan her şey şimdi 11.11’e özel kaçırılmayacak fiyatlar ile Mudo Concept’te. Merakla beklenen bu özel kampanya evini yenileyecek ya da evinde küçük dokunuşlarla bambaşka bir atmosfer yaratacak dekorasyon severler ile 9 Kasım’da buluşuyor. Özel indirimler 11 Kasım’a kadar geçerli olacak.