Mücbir sebep sorgulama nasıl yapılır? Mücbir sebep halleri nelerdir? İşte interaktif sorgulama ekranı!

Mücbir sebep halleri nelerdir? Dünyada etkisini günden güne arttıran koronavirüs salgını kapsamında ülkemizde gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Hastalık, deprem, savaş, iflas gibi ön görülemeyen durumlara mücbir sebep adı veriliyor. Mücbir sebep sorgulama nasıl yapılır? Geçtiğimiz haftalarda Bakan Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için Genel Tebliğ hazırladığını açıkladı. İşte detaylar...

MÜCBİR SEBEP SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı, mücbir sebep sorgulama ekranı açtığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirildi açıklandı.

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MÜCBİR SEBEP HALLERİ NELERDİR?

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebepler;

2.1- Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede

2.1.1- Ağır kaza,

2.1.2- Ağır hastalık,

2.1.3- Tutukluluk,

2.2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak,

2.2.1- Yangın,

2.2.2- Yer sarsıntısı gibi afetler,

2.2.3- Su basması gibi afetler;

2.3- Kişinin iradesi dışında meydana (vukua) gelen mecburi kayıplar (gaybubetler),

2.4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısı ile defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

gibi hallerdir.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden ön görebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder.