Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep halleri nelerdir? Bakan Albayrak mücbir sebep sektörlerini açıkladı!

Mücbir sebep halleri nelerdir? Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlemler alınıyor. Bakan Berat Albayrak'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında mücbir sebep sektörlerini açıkladı. Vatandaşlar mücbir sebep nedir, hangi sektörler bunun içinde? sorusunun yanıtını ilgiyle takip ediyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizin içinde.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden ön görebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder. Kaynak: Mücbir Sebep ne demek? Nedir? Mücbir Sebep halleri nelerdir?



MÜCBİR SEBEP HALLERİ NELERDİR?

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebepler;

2.1- Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede

2.1.1- Ağır kaza,

2.1.2- Ağır hastalık,

2.1.3- Tutukluluk,

2.2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak,

2.2.1- Yangın,

2.2.2- Yer sarsıntısı gibi afetler,

2.2.3- Su basması gibi afetler;

2.3- Kişinin iradesi dışında meydana (vukua) gelen mecburi kayıplar (gaybubetler),

2.4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısı ile defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

gibi hallerdir.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI

"Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık" dedi.



Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti, "Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz."