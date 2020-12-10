MTV ödeme tarihleri 2021: Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için geri sayım sürüyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre ödenen bu vergi sadece kara taşıtları otomobil ve motosiklet için değil uçak helikopter ve motorlu deniz taşıtları içinde geçerli oluyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. 2021 yılı ödemeleri için geri sayım sürüyor.

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2021

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. İlk taksit ödemeleri 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci taksitler ise 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödenecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

2020 MTV ÖDEMESİ NE KADARDI?

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira