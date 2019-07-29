MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? MTV 2019 ödeme ekranı haberimizde sizlerle

MTV ödeme işlemleri devam ederken internet vergi dairesi gib ödeme ekranı yoğun ilgi görüyor. MTV ödeme işlemleri nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl belirtilen tarihlerde yatırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi her sene iki taksit şeklinde ödeniyor. Ocak ayında ilk taksit ödemeleri ayın 31’ine kadar yapılabildi. Şimdi sıra ikinci taksit ödemelerinde. MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut. Haberimiz içerisinden ödeme işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirisiniz

MTV ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz olarak duyuruldu. 31 Temmuz mesai bitimine kadar araç sahipleri MTV 2. taksit ödemelerini gerçekleştirebilecek.

MTV HESAPLAMA EKRANI

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.