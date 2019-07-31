MTV ödeme işlemi bugün sona eriyor! MTV 2019 kredi kartı ile ödenir mi?

MTV ödeme işlemi bugün itibari ile sona eriyor. Yıl içinde 2 taksit halinde ödenen MTV ödemelerinde son güne gelindi. İki taksit halinde ödenen verginin birinci taksit ödemeleri Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinde ödeniyor.Motorlu Taşıt Vergisi ödeyecek olan araç sahipleri gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak ödeme yapılabiliyor. MTV 2019 kredi kartı ile ödenir mi? merak ediliyor. Yanıtı haberimizde..

MTV 2019 KREDİ KARTI İLE ÖDENİR Mİ?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir. Bazı bankalar MTV’yi kredi kartıyla ödeyenlere 3 taksit imkanı sunuyor.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA EKRANI

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.