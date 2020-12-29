MTV 2021 oranı ne kadar oldu, zam geldi mi? MTV hesaplama tablosu burada!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 ödemeleri için ücret tutarı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV 2021 için belirtilen oranı Vergi Usul Kanunu gereğince Resmi Gazete'de yayımladı. Vergiler için ilk ödeme tarihi ocak ayı itibarıyla başlayacak, ikinci ödeme ise Temmuz ayında yapılacak. MTV ödeme ve sorgulama işlemleri ise Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yapılacak. MTV 2021 ne kadar oldu, zam geldi mi?

MTV 2021 NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

MTV 2021 oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlana yazı da yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit etti.

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MTV ÖDEME TARİHLERİ 2021

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. İlk taksit ödemeleri 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci taksitler ise 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödenecek.

MTV 2021 HESAPLAMA TABLOSU

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak.

Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2021

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. İlk taksit ödemeleri 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci taksitler ise 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödenecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.