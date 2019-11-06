MTV 2020 ne zaman belli olacak?

MTV 2020 zam oranları vatandaş tarafından merak ediliyor. 2020 için yeniden değerleme oranının 22.5 olarak belirlendiği, MTV artışının da yüzde 22.5 olacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak MTV oranları henüz belli olmadı. MTV oranları Aralık ayında belli olacak. Geçen yıl yeniden değerleme oranı % 23’dü ancak hükümet bu oranı % 15 olarak uyguladı.

Sosyal medyada ise Hazine ve Maliyet Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Özgür Demirtaş’ın ‘Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 22.5 zam gelmiş” şeklindeki tweetini yalanlayarak şu mesajı paylaştı:

BÖYLE BİR ZAM YOK!

Böyle bir zam söz konusu değil. Böyle alenen YALAN söylemelerine hangi motivasyonun sebep olduğunu da bilmiyoruz. Birkaç bin rt/like elbette olamaz. Yeniden değerleme oranı diyecektir. Lütfen geçen sene çıkan orana ve yapılan zamma bakınız. Kaldı ki zam da Aralık’ta açıklanacak.