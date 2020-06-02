MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava girecek olan tüm öğrenciler MSÜ 2020 sınav yeri ne zaman belli olacak? MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 20202 yılı MSÜ sınav tarihi 14 Haziran 2020 Pazar günü olarak açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 7 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. MSÜ sınavına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MSÜ 2020 SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. MSÜ sınav giriş belgesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MSÜ 2020 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020-MSÜ 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ 2020 sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.