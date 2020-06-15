MSÜ 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soru ve cevapları yayınlandı

MSÜ sınavının ardından temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Adaylar şimdi de 2020 MSÜ sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 14 Haziran’da düzenlenen sınavda Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara sınavda 135 dakika süre verildi. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacağı belirtildi. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre merakla beklenen 2020 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı belli oldu.

ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav, saat 10.15'te başladı. Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi.

MSÜ 2020 SINAV TEDBİRLER EŞLİĞİNDE YAPILDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar, kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.

Giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin temas olmadan yapılması sağlandı.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.

2020 MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

MSÜ 2020 SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ

2020 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin verdiği bilgilere göre 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar ÖSYM’nin “sonuç” sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

MSÜ SINAV SORULARI NASIL HESAPLANIR?

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ NEDİR?

MSÜ Sınavı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı olarak biliniyor. Bu sınavdan yeterli puanı alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nde okumaya ardından da Milli Savunma Bakanlığı'nda görev almaya hak kazanıyor.