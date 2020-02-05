MSB sözleşmeli personel alımı yapıyor! MSB sözleşmeli personel alımı şartları neler?

MSB sözleşmeli personel alımı yoğun ilgi görüyor. 30 Ocak'ta başlayan MSB sözleşmeli personel alımına başvurmak isteyenler alım başvurularının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adresinden yapılacak. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecek. Peki, MSB sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte alım ile ilgili merak edilenler..

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MSB PERSONEL TEMİN SAYFASI

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Ocak'ta başladı. Başvurular en son 28 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda bulunan kadro unvanı için belirlenen öğrenim durumuna sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

c. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak, ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puanı almış olmak,

d. İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;

1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

1. Başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 30 Ocak-28 Şubat 2020

(Saat 17.00’a kadar.)

2. Başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin genel ağ

(internet) üzerinden yayımlanması 01 Nisan 2020 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

3. Sınavların icrası (Sözlü sınavı) Müteakiben Yayımlanacaktır.

4. Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile

duyurulacaktır.) Müteakiben Yayımlanacaktır