MSB personel temin: Uzman erbaş alımı 2020 ne zaman yapılacak?

Uzman erbaş alımı başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSB personel temin sayfasında uzman erbaş alımı ile ilgili ilanın yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Güncel ilanlar arasında uzman yardımcısı alımı bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Erbaş Temini seçim aşaması faaliyetleri 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı.

Sözleşmeli Erlerden Uzman Erbaşlığa Geçiş sınavına girecek adayların sınav çağrı ilanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

5 Aralık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı uzman erbaş alım sonuçları açıklandı.

2020 yılında uzman erbaş alımının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

MSB PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ GÜNCEL DUYURULAR

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

Alım başvuruları 09 Aralık 2019-10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.

ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen; YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav puanını sınav bilgisi ekle ekranından sisteme girecekler, kurs bilgisi ekranından sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS SINAVINA GİREN ADAYLARIN BİLGİLERİ OTOMATİK OLARAK ÇEKİLMEKTEDİR.)