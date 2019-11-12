MSB personel temin sayfası: Muvazzaf subay alımı 2019 şartları nelerdir?

Muvazzaf subay alımı ile ilgili güncel açıklamalar araştırılıyor. MSB personel temin sayfası yoğun ilgi görüyor. Son alım için yayınlanan ilanda adaylar ön başvurularını 07 Ekim 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar gerçekleştirdiler. Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara’da icra edilecektir. Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasındabaşarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir.

MUVAZZAF SUBAY SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

(1) Genel Kültür Sınavı [(Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı sınıfları için],

(2) Evrak Kontrol,

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Türkçe ve İngilizce Okuma Testi (Kontrol İhbar Sınıfı İçin)

(7) Psikomotor Testi (Kontrol İhbar Sınıfı İçin)

(8) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

(9) Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı İçin),

(10)Mülakat Sınavı,

(11)Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(12)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da

terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.