MSB personel alım sonuçları için heyecan devam ediyor

İlan edilen bu kadrolar için başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçlarına ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada ise 18 Mart tarihi ön plana çıkıyor. MSB 165 memur alımı başvuru sonuçları için ''18 Mart tarihinden sonra açıklanacak'' açıklamasında bulunmuştu, ancak henüz sonuçlar erişime açılmadı. Sonuç açıklaması ile ilgili güncel duyuruları haberimizden takip edebilirsiniz

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında 16 farklı pozisyon için alım yapılacağı açıklanmıştı. İlan metnine göre alımlar aşağıda yer alan pozisyonlara yapılacak.

Hademe, Hizmetli, Berber, Uzman, Psikolog, Sosyal Medya Uzmanı, Coğrafyacı, Mal Sorumlusu, Memur. Mühendis, Hesap Sorumlusu, VHKİ, Hukuk Uzmanı, Teknisyen, İş Güvenliği Uzmanı, Psikolog, Aşçı, Gemi Adamı Öğretmeni, Teknisyen.

SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı almış olduğu başvuruları inceleyerek adayların KPSS puanı türlerini sıralayacaktır. Yapılacak sıralamaya göre adayların puanları en yüksekten en düşüğüne kadar sıralanarak adaylara sınav çağrısı yapılacak. Uygulanacak usuller ise, Başvuru Evraklarının Kontrolü ( Kayıt- Kabul ), Uygulamalı Sınav:, Mülakat sınavı şeklinde yapılacak.

İlk etapta Uygulamalı sınav, yapılacak sıralama sonucuna göre kadro sayısının 20 katı kadar çağırılarak sınav yapılacak olup Uygulamalı sınav sonucuna göre tekrar en yüksek puandan en düşüğüne sıralanarak kadro sayısının 6 katı kadar aday Mülakat sınavına katılacaklardır.