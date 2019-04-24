MSB personel temin sayfası! MSB 165 memur alımı sonuçları açıklandı mı?

MSB personel temin sayfası araştırılıyor. MSB memur sonuçlarının açıklanma tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığında memur olmak isteyen adaylar MSB memur sonuçlarının bir an önce açıklanmasını istiyor. MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında 16 farklı pozisyon için alım yapılacağı açıklanmıştı. Hizmetli, Berber, Uzman, Psikolog, Sosyal Medya Uzmanı, Coğrafyacı, Mal Sorumlusu, Memur. Mühendis gibi alanlarda personel alacak olan MSB’de sonuçların açıklanması için vatandaşlar gün sayıyor.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlan edilen bu kadrolar için başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçlarına ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada ise 18 Mart tarihi ön plana çıkıyor. MSB 165 memur alımı başvuru sonuçları için ''18 Mart tarihinden sonra açıklanacak'' açıklamasında bulunmuştu, ancak henüz sonuçlar erişime açılmadı. Sonuç açıklaması ile ilgili güncel duyuruları haberimizden takip edebilirsiniz

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında 16 farklı pozisyon için alım yapılacağı açıklanmıştı. İlan metnine göre alımlar aşağıda yer alan pozisyonlara yapılacak.

Hademe, Hizmetli, Berber, Uzman, Psikolog, Sosyal Medya Uzmanı, Coğrafyacı, Mal Sorumlusu, Memur. Mühendis, Hesap Sorumlusu, VHKİ, Hukuk Uzmanı, Teknisyen, İş Güvenliği Uzmanı, Psikolog, Aşçı, Gemi Adamı Öğretmeni, Teknisyen.

SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı almış olduğu başvuruları inceleyerek adayların KPSS puanı türlerini sıralayacaktır. Yapılacak sıralamaya göre adayların puanları en yüksekten en düşüğüne kadar sıralanarak adaylara sınav çağrısı yapılacak. Uygulanacak usuller ise, Başvuru Evraklarının Kontrolü ( Kayıt- Kabul ), Uygulamalı Sınav:, Mülakat sınavı şeklinde yapılacak.

İlk etapta Uygulamalı sınav, yapılacak sıralama sonucuna göre kadro sayısının 20 katı kadar çağırılarak sınav yapılacak olup Uygulamalı sınav sonucuna göre tekrar en yüksek puandan en düşüğüne sıralanarak kadro sayısının 6 katı kadar aday Mülakat sınavına katılacaklardır.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı toplamda 165 kişilik boşluk ile alım yapacağını belirtmişti. Bu yönde binlerce aday bu ilana başvuru yaptı. Adaylar başvurularını, memur, VHKİ, Tekniker, Mühendis, Mal Sorumlusu, Psikolog, Bahçıvan, İş Güvenliği Uzmanı, Uzman, Coğrafyacı, Teknisyen, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Aşçı, Hizmetli, Berber, Hademe, Hukuk İşleri Uzmanı, Gemi Adamı Öğretmeni, Hesap Sorumlusu pozisyonları için yaptılar.

Adaylardan bazı nitelikler aranmıştı. Buna göre 657 Sayılı Devlet memurları kanunundaki şartları taşıyan adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise, ÖN Lisans ve Lisans puanı almış olanlar, 35 yaş sınırını taşıyan adaylar başvuru yaptılar.