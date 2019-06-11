MSB personel temin sayfası: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları

MSB personel temin sayfası araştırılan konular arasında yer alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er balımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanla sürecin nasıl devam edeceğini öğrenmek istiyorlar. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yalnız Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 10-15 Haziran ve 17 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlandı. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Yalnız Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 10-15 Haziran ve 17 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Yalnız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların çağrı ilanı 18 Haziran 2019 tarihinden önce duyurulacaktır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her ikisine de ortak başvuru yapan adaylar tek sınava katılacaklar, katılacakları sınavı kazanmaları durumunda tercih edecekleri Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabileceklerdir.

Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme(boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır? onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında Mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı verilecektir.

KESİN SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ve konu ile ilgili tüm açıklamalar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

DENİZ KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.