MSB personel temin: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir?

Milli Savunma Bakanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı heyecanı yaşanıyor. İlgili adaylar Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Adaylar başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımlarında Türk vatandaşı ve erkek olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak gibi şartlar yer alıyor. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ne zaman? İşte ilan ile ilgili detaylar…

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BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu, 10 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

MSB DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT’ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” ve,

b. “FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.