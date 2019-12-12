MSB Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini ön başvuruş sonuçları belli oldu!

Binlerce kişinin merakla beklediği Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er temini sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adayların belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci / Ankara adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sonuçlar ‘personeltemin.msb.gov.tr’ adresinde! İşte Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Sözleşmeli Er Temini sayfası

MSB KARA VE DENİZ KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 16 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 tarihleri arasında seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların çağrılması planlanmıştır.

Adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Hafta sonlarına, resmi tatil günlerine ve 31.12.2019 tarihine sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

Sınav merkezi önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır' onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında mülakat süresince adaylara bir öğün sabah kahvaltısı/kumanya verilecektir.

