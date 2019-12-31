MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayına yoğun ilgi! Milli Piyango sonuçları mpi.gov.tr'de sorgulanacak!

MPİ yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları 31 Aralık 2019 çekilişi için yoğun ilgi görüyor. Her yıl büyük bir heyecanla beklenilen yılbaşı özel çekilişinde ikramiyeler sahiplerini bulacak. 31 Aralık’ta 15:00’te başlayan çekiliş tüm hızıyla devam ediyor. İşlemler idarenin Kızılay binasında gerçekleştiriliyor. Sonuçları anbean AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum tarafından 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği bildirildi.

Sonuçları anbean AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR BELLİ Mİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

İNTERNETTEN MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.