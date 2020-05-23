MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto 23 Mayıs 2020 sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen oyuna kolay yoldan para kazanmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen 1 kişi 7.260.659,10 TL’nin sahibi oldu. Büyük ikramiye İstanbul’un Kağıthane ilçesine çıktı. Peki, Sayısal Loto sonuçları 23 Mayıs 2020 açıklandı mı? İşte cevabı...



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SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15’te açıklanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

20 Mayıs sonuçları: 02, 12, 15, 16, 30, 33

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …