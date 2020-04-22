MPİ Sayısal Loto sonuçları 22 Nisan 2020 açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

MPİ Sayısal Loto 22 Nisan 2020 sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler Sayısal Loto sonuçları şanslı rakamlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Cevabı haberimizde...



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SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15’te açıklanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

18 Nisan sonuçları: 04, 10, 19, 38, 39, 45

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.