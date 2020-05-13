Sayısal Loto 13 Mayıs 2020 belli oldu! Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları şanslı rakamları...

Sayısal Loto 13 Mayıs 2020 sonuçları belli oldu! Bilet alan kişiler Sayısal Loto 13 Mayıs 2020 sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyor. Milli Piyango İdaresi Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte haftanın şanslı numaraları...



SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 MAYIS 2020 BELLİ OLDU!

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları yayınlandı. İşte şanslı rakamlar...

Sayısal Loto 13 Mayıs sonuçları: 05, 08, 10, 24, 30, 37

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

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9 Mayıs sonuçları: 19, 22, 23, 30, 38, 49

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …