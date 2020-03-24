Motosiklet üreticisi maske tesisi kurdu

Tarhan Telli, kurduğu tesiste piyasada en az 5.5 liraya satılan maskeyi maliyetine 2.5 liraya satıyor. AKŞAM’a konuşan ve şu an için haftada 2,5 milyon maske üreten Tarhan Telli “6 milyon liralık ek bir destekle makine kapasitemi 12’ye çıkartıp günde 5 milyon maske üretirim” dedi. Telli “Geçirmekte olduğumuz bu zor süreçte herkesi göreve davet ediyorum. Bir sanayici olarak çok kısa bir süre içerisinde hem tasarımını hem de üretimini hızlıca tamamladığımız maske üretim bandını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bizler için övünecek bir konu olmamasına rağmen, yapılan paylaşımlarda vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın maske tedariğinde sıkıntı yaşadığını görmemiz bizleri bu üretimi yapmak zorunda bıraktı” dedi. Tarhan Telli makine parkı desteği sağlanması halinde hedeflerinin oksijen maskesi üretimi olduğunu da belirtti.