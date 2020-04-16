Motorine indirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 21 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

İndirimin ardından, İstanbul'da bugün 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,15 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,22 TL'ye, İzmir'de 5,44 TL'den 5,23 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.