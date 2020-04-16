Motorin fiyatları ne kadar? Motorine indirim geldi mi? Son dakika motorin haberleri

Motorine indirim geldi mi? sorusunun yanıtı binlerce araç sahibi tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor. Motorin haberlerini yakından takip eden vatandaşlar motorinin güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte indirimli motorin fiyatları..

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 21 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İndirimin ardından, İstanbul'da bugün 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,15 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,22 TL'ye, İzmir'de 5,44 TL'den 5,23 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.