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  3. Motorine 21 kuruş indirim

Motorine 21 kuruş indirim

Motorine 21 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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