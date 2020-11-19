19 Kasım 2020 Perşembe 16:31 | Son Güncelleme:
Motorine 2 kuruş indirim geldi
AKSAM.COM.TR
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim yapılacak. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı da açıklandı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesaplarından motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 2 kuruş indirim geldiğini açıkladı.
Aksam.com.tr'nin haberine göre, indirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı da açıklandı.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS #MaskeniTak �� (@trepgis) November 19, 2020
20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 2 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.