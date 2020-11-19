Motorine 2 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesaplarından motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 2 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, indirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı da açıklandı.



Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 2 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.