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19 Kasım 2020 Perşembe 16:31 | Son Güncelleme:

Motorine 2 kuruş indirim geldi

Motorine 2 kuruş indirim geldi
AKSAM.COM.TR

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim yapılacak. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı da açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesaplarından motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 2 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, indirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı da açıklandı.

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