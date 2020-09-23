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23 Eylül 2020 Çarşamba 10:13 | Son Güncelleme:

Motorine 11 kuruş indirim uygulanacak

Motorine 11 kuruş indirim uygulanacak

Benzinin litre fiyatına gelen 19 kuruş indirimin ardından bir indirim de motorine geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş indirim uygulanacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş indirim uygulanacak.

AA'da yer alan haberde motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.

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