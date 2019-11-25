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  3. Motorinde 8 kuruş indirim

Motorinde 8 kuruş indirim

Motorinde 8 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,52 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.  (AA)


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