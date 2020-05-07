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  3. Motorinde 7 kuruş indirim

Motorinde 7 kuruş indirim

Motorinde 7 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(TRT Haber)


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