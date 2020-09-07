Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4653
  • 8,8337
  • 463.294
  • 1097.09
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Motorinde 21 kuruş indirim
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:11 | Son Güncelleme:

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinde 21 kuruş indirim

Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

MHP lideri Bahçeli: Yunanistan'ın konuşmadan ve uzlaşmadan kaçması haydutluktur
Macron aslında kim?
Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık
Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi
Netflix 'Minnoşlar'ı yayından kaldırdı
AB'de kutsal değerlere hakaret ifade özgürlüğü mü?

AB'de kutsal değerlere hakaret ifade özgürlüğü mü?

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 ki�

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 kişi karantinaya alındı

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başland&#

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlandı