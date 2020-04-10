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Motorin ve benzin fiyatlarında indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında dün gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi.

Söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 9 kuruş, benzinde ise 12 kuruş olarak yansıdı. Buna göre, Ankara’da ortalama 5.53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.44 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5.45 liradan 5.36 liraya, İzmir’de 5.55 liradan 5.46 liraya indi. Ankara’da ortalama 5.36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5.24 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5.27 liradan 5.15 liraya, İzmir’de 5.38 liradan 5.26 liraya indi. 


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