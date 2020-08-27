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  3. Modanisa'dan dünya kadınlarına özel tasarım maske koleksiyonu
27 Ağustos 2020 Perşembe 16:29 | Son Güncelleme:

Modanisa'dan dünya kadınlarına özel tasarım maske koleksiyonu

Modanisa'dan dünya kadınlarına özel tasarım maske koleksiyonu

Türkiye'nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa'nın kendi markası Tuva, tüm dünyadan kadınların günümüz modasındaki ihtiyacını ve farklı stillerini dikkate alan, özel tasarım bir maske koleksiyonu hazırladı.

7 farklı modelde, bakteri ve virüsleri sağlık standartlarında durdurabilen maskeler, 30 derecede defalarca yıkanabildiği halde formunu kaybetmiyor. Onlarca renk ve desen seçeneği ile sağlık ve şıklığı bir arada sunan koleksiyon, tüm yüz tiplerine uyumlu kalıp ve detaylarla özel olarak tasarlandı. Şifonlu ve dantelli çeşitleriyle Osmanlı ve Orta Doğu kadın zarafetini günümüze taşıyan; spor giyimden abiyeye her kıyafetle kolayca kombinlenebilen maskelerin kumaşı arasında, patentli antibakteriyel Madaline filtresi kullanıldı.

Özel aparatı ve aksesuarları sayesinde baş arkasından bağlanarak da kullanılan şık ve sağlıklı özel tasarım Tuva maskeler, yüzü sarıyor, rahat nefes alıyor, koruyor ve terletmiyor. Payetli, desenli, dantel ve tek renkli tasarımlara sahip olan Tuva maskeleri, tüm kadınlar için sağlıklı bir şıklık sunuyor ve dünyanın 140 ülkesinde satışa sunuluyor.

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