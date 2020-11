Mobilyada sipariş aksadı, 100 bin eleman alınacak

Üretim ve tasarımdan aldığı güçle dünya mobilya ihracatı pazarında 6 basamak birden yükselen Türk mobilya sektörü, sipariş patlaması yaşıyor. Öyle ki bazı firmalar 3 ay sonrasına gün veriyor. Artan talep sonrası sektör kalifiye eleman da bulamıyor. Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinde şu anda nitelikli personel sıkıntısı yaşandığını dile getiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Bunda Kovid-19 vakaları nedeniyle aksayan üretimin yanı sıra sektördeki hızlı büyümenin etkisi de büyük. Bu soruna çözüm bulmak için Mobilya Akademisi kuracağız. Amacımız mühendisinden, avukatına, mimarından, tasarımcısına kadar pek çok alandan nitelikli personeli sektöre çekmek” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ



Projeyle her yıl 100 bin kişiyi sektöre çekmeyi hedeflediklerini anlatan Güleç, şunları kaydetti: “36 bin işletmenin faaliyet gösterdiği sektör bugün dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam sağlıyor. Her yıl ihracatını 200-300 milyon dolar artıran mobilyacılar, 200 ülkeye ihracat yapar hale geldi. 12 milyar dolarlık üretim hacmiyle dünyanın 8. büyük ihracatçısı olan mobilya sektörü pandemiyle bozulan tedarik zincirini kendi lehine yapılandırmaya başladı. Artık Türkiye mobilyası şampiyonlar liginde yer alıyor. Bundan sonra ihracatımızı her yıl milyar dolar seviyesinde artırmayı öngörüyoruz. Bu talebi karşılamak için acil nitelikli personele ihtiyaç var.”

LOJİSTİK MERKEZLER İHRACATI ARTIRACAK



Mobilya sektörü yılın ilk 9 ayında 2.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Pandemiye rağmen ekim ayı itibarıyla geçen yılki ihracat rakamlarını yakaladıklarını açıklayan Güleç, yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Yüksek hacimli ürünlerin ihracatında kolaylık sağlamak için yurtdışında kurulacak lojistik merkezlerin de mobilya sektörüne ivme kazandıracağını belirten Güleç, bu merkezler sayesinde sektördeki küçük üreticilerin bile AB, ABD ve Çin gibi uzak pazarlara ihracat yapar hale geleceğini söyledi.

İŞ BULAMAYAN NİTELİKLİ GENÇLER



Meslek liselilerin yanı sıra üniversiteden mezun olup işsiz olan gençleri de Mobilya Akademisi aracılığıyla sektöre çekmeyi hedeflediklerini anlatan Güleç, “Bu projeyle dil bilen nitelikli gençleri pek çok konuda ücretsiz eğitip, her birini mobilya ihracatçısı haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.