Mobilyada KDV indirimi sektörde yeni bir dönem başlattı

Mobilya sektöründe yüzler gülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8’e düşürüldüğünü açıklaması sektör temsilcilerinden tam not aldı. TRT Haber, sektörün önemli isimlerine KDV indirimi sonrası beklentilerini sordu.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, KDV indirimiyle birlikte sektörün önünün açıldığını belirterek, bu kararla mobilyacıların vites yükselteceğini söyledi.

HEDEFLER ŞİMDİDEN YÜZDE 40 ARTTI

“Yeni yıla böyle bir indirim haberiyle girmek son derece önemli” diyen Balcı, şöyle devam etti:

“KDV indirimi her şeyden önce satışları olumlu etkileyecek. Evlenecek kişilerin önü açılacak, düğün sayısı çoğalacak ve sadece mobilya sektörü değil, çok farklı alanlar da doğrudan olumlu etkilenecek.

2020 yılı için hedeflerimizi bu kararla birlikte şimdiden yüzde 40 artırdık. KDV indirimi sadece bizleri ve vatandaşı mutlu etmekle kalmayacak, istihdama da doğrudan etki edecek. Çünkü satışların arttığı her sektörde istihdam artar, böylece işsizlik azalır ve dolayısıyla Hazine’ye aktarılan paylar da artar. KDV indirimini tüm bu başlıklar açısından son derece değerli buluyoruz.”