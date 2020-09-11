Mobilya sektörü acil 100 bin eleman arıyor

Mobilya sektöründe yüksek talep nedeniyle teslimatlarda 2 aya kadar gecikmeler olduğunu belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Üretim hatlarımız doldu. Ek makine parkuru yatırımı yapıyoruz. Sektörün acil elemana ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 50 bini mobilya, 50 bini de sektörün yan sanayisi olmak üzere 100 bin kişilik eleman ihtiyacının oluştuğunu vurgulayan Balcı, Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana ve İnegöl'de istihdam edilmek üzere 50 bin kişiyi 'acil' olarak aradıklarını kaydetti.

3 BİN 900 TL MAAŞ

Sektörde 5 yıllık bir deneyime sahip ustanın maaşı 3 bin 900 TL olduğu belirtilirken, yeni başlayan bir eleman asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. 1-2 yıllık deneyime sahip ortalama bir işçi ayda asgari ücretin yüzde 20 ila 30 üzerinde maaş alıyor.

En çok döşeme ustası, kaynakçı, dikiş operatörü ve CNC operatörü branşlarında eleman aranıyor. Balcı'nın ifadesiyle bu kişiler 'Ara' değil 'Aranan eleman' oldu.

Yetiştirilmek üzere de işe alım yapacaklarını belirten Balcı sözlerine şunları ekledi:

"Meslek liselerinin mobilya tasarım, makine, kaynak, motor, elektrik ve elektronik bölümünden mezun olan gençleri bekliyoruz"