Mobil denetimlerle pompada hileye son

Varank, “Çift taraflı denetim mekanizmasıyla tüketici güveni artacak” dedi.

2 YILA TAMAMLANACAK



Varank, şunları söyledi: “Programımızın ardından araçlar yola çıkacak ve bu ölçü aletlerinin denetimine başlayacak. 2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20’nin üzerinde vinçli kamyon, akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye’nin her tarafında hizmet verecek.” Bakan Varank, filoda 200’e yakın eğitimli personelin hazır bulunacağını belirterek, “Böylece, ülke genelindeki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompayla 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecek” bilgisini verdi.

YERLİ OTOMOBİL GEMLİK’TE



Bursa'nın Gemlik İlçesi’nde, ‘Türkiye’nin Otomobili’nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart’ta tanıtım toplantısı düzenlenecek. Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, otomobilin, toplantının yapılacağı otelin önünde sergileneceği bilgisini vererek, tüm ilçe halkını aracı görmeye davet etti.