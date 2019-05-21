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MKEK'ten taşınmaz kiralama ihalesi

MKEK'ten taşınmaz kiralama ihalesi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğünce, Gaziantep'te bulunan taşınmaz ile üzerindeki depo ihale yoluyla kiraya verilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki 323,700 metrekarelik parsel ile bu parsel üzerinde yer alan 248 metrekarelik deponun ihale yolu ile kiralanması sağlanacak. 

İhale kapalı teklif usulüyle 24 Haziran'da saat 14.00'te Ankara'da MKEK Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığında yapılacak. Söz konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 194 bin lira artı katma değer vergisi olacak. Geçici teminat tutarı 38 bin 800 lira olarak belirlenirken, kesin teminat miktarı ise ihale bedelinin yüzde 12'si olacak.

(AA)

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